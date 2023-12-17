Λογαριασμός
Στις φλόγες 4 οχήματα στα Βριλήσσια - Δείτε βίντεο

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα

Βριλήσσια

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε 4 οχήματα στη συμβολή των οδών Δωδεκανήσου και Πάρνηθος στα Βριλήσσια.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
 

Πηγή: skai.gr

