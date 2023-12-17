Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε 4 οχήματα στη συμβολή των οδών Δωδεκανήσου και Πάρνηθος στα Βριλήσσια.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα.



Ολοκληρώθηκε κατάσβεση πυρκαγιάς σε 4 ΕΙΧ οχήματα στη συμβολή των οδών Δωδεκανήσου και Πάρνηθος στα Βριλήσσια Αττικής. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 16, 2023

Πηγή: skai.gr

