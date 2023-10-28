Εξαρθρώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διακινούσαν πλαστά δελτία αιτούντων διεθνούς προστασίας, στο νησί της Σάμου.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν πέντε άτομα, μέλη της οργάνωσης κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της πλαστογραφίας, καθώς και για παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αλλοδαπός, αρχηγός της οργάνωσης.

Όπως ανακοινώθηκε, από την αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σάμου, αξιοποιώντας κατάλληλα στοιχεία, προέκυψε ότι, τουλάχιστον από τα τέλη Αυγούστου του 2023, ο αρχηγός και οι συλληφθέντες συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση με ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό τη διακίνηση, έναντι χρηματικής αμοιβής, πλαστών δελτίων αιτούντος διεθνούς προστασίας, σε παράτυπα εισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών στο νησί της Σάμου.

Ειδικότερα, τα μέλη του κυκλώματος, δρώντας υπό την καθοδήγηση του αρχηγού τους, προμηθεύονταν τα πλαστά έγγραφα από περιοχή της Αττικής και ακολούθως τα πωλούσαν σε παράτυπα εισερχόμενους αλλοδαπούς στη Σάμο, προκειμένου να διευκολύνουν την παράνομη παραμονή και μετακίνησή τους στην ελληνική επικράτεια.

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων 11 πλαστά δελτία αιτούντος διεθνούς προστασίας, δυο πλαστές ταυτότητες αλλοδαπών Αρχών, τέσσερα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και και δύο κάρτες επιβίβασης αεροπορικών εταιρειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου, ενώ το προανακριτικό έργο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Σάμου βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω, το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας και οι διασυνδέσεις της οργάνωσης, η τυχόν συμμετοχή περισσότερων ατόμων σε αυτήν, καθώς και η ενδεχόμενη εμπλοκή της σε συναφείς έκνομες ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

