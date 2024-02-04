Αδιευκρίνιστα παραμένουν έως τώρα τα αίτια της κλοπής και εμπρησμού ενός κλεμμένου ΙΧ οχήματος στη Σαλαμίνα, που βρέθηκε στη δασική περιοχή Σελήνια.

Το συγκεκριμένο όχημα είχε κλαπεί από τις 28/09/2023 στην Πεντέλη και ήταν παρκαρισμένο έξω από το αστυνομικό τμήμα του νησιού.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ, στις 03/02 ώρα 3.40 τα ξημερώματα, άγνωστος προσέγγισε το αστυνομικό τμήμα του νησιού και έκλεψε το όχημα, που βρέθηκε καμμένο ολοσχερώς στη δασική περιοχή Σελήνια.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

