Καμμένο βρέθηκε το αυτοκίνητο που εκλάπη μπροστά από το αστυνομικό τμήμα της Σαλαμίνα

Όλα τα ενδεχόμενα ερευνά η αστυνομία

astynomia

Αδιευκρίνιστα παραμένουν έως τώρα τα αίτια της κλοπής και εμπρησμού ενός κλεμμένου ΙΧ οχήματος στη Σαλαμίνα, που βρέθηκε στη δασική περιοχή Σελήνια.

Το συγκεκριμένο όχημα είχε κλαπεί από τις 28/09/2023 στην Πεντέλη και ήταν παρκαρισμένο έξω από το αστυνομικό τμήμα του νησιού.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ, στις 03/02 ώρα 3.40 τα ξημερώματα, άγνωστος προσέγγισε το αστυνομικό τμήμα του νησιού και έκλεψε το όχημα, που βρέθηκε καμμένο ολοσχερώς στη δασική περιοχή Σελήνια.
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Αστυνομία Σαλαμίνα
