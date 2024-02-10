Πάτρα: «Μια πόλη στο πόδι» – Σε εξέλιξη η κινητοποίηση του Δήμου Πατρέων

Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί η συγκέντρωση δημοτών, Φορέων και Συλλόγων, για την μεγάλη κινητοποίηση του Δήμου, με κεντρικό σύνθημα: «Μια πόλη στο πόδι». Στόχος, η ικανοποίηση των αναγκών της, των αναγκών του πατραϊκού λαού.

Το έναυσμα για μια σειρά κινητοποιήσεων έχει δοθεί εδώ και δύο εβδομάδες, όταν βρέθηκε στην Πάτρα ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, όπου είχε απευθύνει κάλεσμα για «γενικό ξεσηκωμό». Ασφαλώς αναφερόταν σε θέματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, όπως η ακρίβεια, τα αγροτικά ζητήματα, η Παιδεία και η Υγεία, όμως το μήνυμα ελήφθη από τη δημοτική αρχή, η οποία με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έθεσε το μαχητικό της σχέδιο σε εφαρμογή.

Ολα τα μέλη του συμβουλίου προ ημερών αναγνώρισαν την ανάγκη διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων και προσωπικού, αν και εκφράστηκαν ενστάσεις από τις παρατάξεις Σβόλη, Αϊβαλή και Ψωμά (σ.σ ο τελευταίος δεν υπερψήφισε το θέμα στο ΔΣ) για τον τρόπο των κινητοποιήσεων, αλλά και για το αν αποδίδουν καρπούς αυτές οι δράσεις.

Το παρών μεταξύ άλλων στην κινητοποίηση έδωσε και ο Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και πάλι», ο οποίος εξέφρασε την στήριξή του στις διεκδικήσεις της δημοτικής αρχής.

Από τους πρώτους συλλόγους και φορείς που έφτασαν στο ημείο ήταν η Επιτροπή Αγώνα Συλλόγων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζαβλανίου, ο Παμμικρασιατικός Σύνδεσμος Πατρών, το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων.

Τα αιτήματα όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής

Να δοθούν εδώ και τώρα τα 67εκ που παρακρατούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις από την ετήσια χρηματοδότηση.

Πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων στο Δήμο μας σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας. Την κατάργηση του νόμου που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

Την κατάργηση του τέλους ταφής απορριμμάτων.

Την άμεση χρηματοδότηση όλων των Σχολικών Επιτροπών για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες των παιδιών μας.

Προσλήψεις καθαριστριών πλήρους απασχόλησης με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

Γενναία χρηματοδότηση των πολιτιστικών και αθλητικών δομών και δράσεων.

Να πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένος τριτοβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος με ευθύνη του κράτους, με σύνταξη μελετών στατικής επάρκειας από εξειδικευμένα κλιμάκια μηχανικών όλων των δημόσιων κτιρίων

Να πραγματοποιηθούν με ευθύνη του κράτους και της Περιφέρειας σημαντικά έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας που είναι αναγκαία στην περιοχή μας.

Την υπογειοποίηση του τρένου από Ρίο μέχρι Κανελλοπούλου.

Παραχώρηση του Ριγανόκαμπου για τη δημιουργία Ανατολικού Πάρκου.

Να χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση του σχεδίου πόλεως.

Να μην συγχωνευθούν οι ΔΕΥΑ. Την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής των Οδηγιών της Ε.Ε. για το νερό και της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύγχρονα Συνδυασμένα δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που να καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης.

Ο λαός της πόλης μας έχει πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια από την τσέπη του ξανά και ξανά μέσα από τη βαριά φορολογία του και δεν θα ξαναπληρώσει για όσα δικαιούται.

Άμεση χρηματοδότηση του Δήμου και καταβολή όλων των παρακρατηθέντων!

Να πληρώσουν κράτος, κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι!

Ο Δήμος, ο πατραϊκός λαός, οι φορείς του, μπαίνουμε μπροστά για τα δικαιώματά μας, για το δίκιο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.