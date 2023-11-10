Σήμερα Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 είναι Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου, Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ιερομάρτυρος Μίλου του θαυματουργού, Αγίου Ορέστου του Τυανέως, Αγίου Ωρίωνος.

Γιορτάζουν: Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη

Εραστός, Εράστη, Εραστή

Ηρωδίων, Ροδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα

Ροδιά, Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα, Ροζίνα, Ροζάνα, Ροδίων, Ρόδιος, Ροδής, Ρόδος, Ηρωδίων, Ηρωδιανός

Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα

Μίλος, Μίλης, Μίλων

Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα

Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης, Ωριώνη

Πηγή: skai.gr

