Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδες σε μονοκατοικία στα Άνω Λιόσια

Δύο χειροβομβίδες πέταξαν σε μονοκατοικία στα Άνω Λιόσια άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 02:30 στη συμβολή των οδών Ανδρονίκου και Ανδριανουπόλεως και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, μόνο φθορές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που περισυνέλλεξε υπολείμματα από τις χειροβομβίδες.

Πηγή: skai.gr

