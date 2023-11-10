Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το μεσημέρι, αρχικά στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, σταδιακά από τα δυτικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αρχικά λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα κυρίως στα θαλάσσσια- παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά, το βράδυ θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένηση.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αργά το βράδυ θα παρουσιάσουν εξασθένηση.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που στα νοτιότερα τμήματα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά, αργά το βράδυ θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στα δυτικά πιθανόν τοπικά ισχυρές. Βελτίωση αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και το μεσημέρι - απόγευμα πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-11-2023

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές από τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά, τα νότια τμήματα της Ανατολικής Πελοποννήσου και τα Κύθηρα, από τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία και πιθανώς τη Θράκη.

προς τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές και θα περιοριστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά και θα φθάσει στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-11-2023

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή εξασθένηση.

Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και θα ενταθούν. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στα δυτικά, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-11-2023

Αστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα περιοριστούν στην ανατολική νησιωτική χώρα και τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και μέχρι τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-11-2023

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

