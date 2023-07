Βρετανός τουρίστας στη Ρόδο στο Skynews: Εσερνα δύο ώρες τις βαλίτσες μου στους 40 βαθμούς (βίντεο)

Η ανεξέλεγκτη, καταστροφική φωτιά στη Ρόδο και οι δραματικές εικόνες εκκένωσης τριών μεγάλων ξενοδοχείων από χιλιάδες – ξένους κυρίως βρετανούς – τουρίστες, έχουν αρχίσει και προβάλλονται εκτενώς στα βρετανικά μέσα και στα social media.

Βρετανός τουρίστας από το Κιοτάρι στη Ρόδο δήλωσε στο Skynews ότι αναγκάστηκε να φύγει από το ξενοδοχείο του και «να σύρει τις βαλίτσες του για δύο ώρες» μέσα σε καύσωνα 40 βαθμών Κελσίου.

"We dragged our suitcases for two hours in 40C heat."



James Hall, a British holidaymaker, is in Rhodes and was evacuated this morning from his hotel because of the wildfires.



