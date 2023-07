Ρόδος: Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από τον απεγκλωβισμό των τουριστών

Δραματικές είναι οι στιγμές που ζουν κάτοικοι και τουρίστες στις περιοχές Κιοτάρι και Λάρδος οι οποίες εκκενώνονται λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται ανεξέλεγκτες. Πάνω από 1.500 τουρίστες έχουν απεγκλωβιστεί μέχρι στιγμής.

Οι εικόνες και τα βίντεο από τους απεγκλωβισμούς είναι συγκλονιστικά με τους τουρίστες να περπατούν στους δρόμους με τις αποσκευές τους ανά χείρας προκειμένου να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο.

Δείτε βίντεο: Δραματική διάσωση τουρίστριας από την Πυροσβεστική

Κάποιοι τουρίστες κατευθύνονται προς τις παραλίες με αγροτικά οχήματα.

Jet2 where are you? No help, contact or guidance. Had to walk 4 mile in the heat across dirt tracks in smoke and ash with a 5 year old. No possessions #jet2 #rhodes #lindosimperial pic.twitter.com/iWBHtFUoYi