Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων ισχύει από τις 12.30 το μεσημέρι στο τμήμα της Εγνατίας Οδού μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Την απόφαση έλαβαν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Ροδόπης και Ξάνθης, ενώ, όπως ανακοινώθηκε, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

Η κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής - Πόρτο Λάγους - Ξάνθης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

