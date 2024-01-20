Στο δημαρχείο της Πάτρας έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου το καρναβαλικό λάβαρο, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεγάλης καρναβαλικής γιορτής που διεξάγεται και φέτος στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Το μουσικό συγκρότημα κρουστών Ritmo Loco Street Band συνοδεία της Κριτικής Επιτροπής βρέθηκε στην πλατεία Τριών Συμμάχων και από εκεί αναχώρησε για το Δημαρχείο, αναστατώνοντας με τα κρουστά τους, ακολουθούν οι X-Saltibagos, τα καρναβαλικά ποδήλατα , η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Ήρα Κουρή και τα μέλη του Δ.Σ., η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού Γεωργία Σακκά, μέλη της Γνωμοδοτικής και Κριτικής Επιτροπής, Εθελοντών, η τελάλισσα Μαρία Αγουρίδη με το Μουσικό Άρμα και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες και καρναβαλιστές.

Την πομπή καλωσόρισε στην πόρτα του Δημαρχείου ο Δήμαρχος Πατρέων που, υπό τους αποκριάτικους παιανισμούς της Δημοτικής Μουσικής, παρέλαβε το καρναβαλικό λάβαρο από την πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας. Η εκδήλωση έκλεισε με το καθιερωμένο έθιμο του σοκολατοπόλεμου από τον Δήμαρχο, την Πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ και τους εκπροσώπους των συλλόγων των σοκολατοριχτών «Σοκολατορίχτες», «Σοκολατοδρομίες», «Σοκολατομανίες», «Σοκολατομαχίες», «Σοκολατοπαίχτες» να προσφέρουν τη δική τους γλυκιά πινελιά με τις σοκολατορίψεις τους από το μπαλκόνι του Δημαρχείου.

Το λάβαρο του Πατρινού Καρναβαλιού 2024 θα παραμείνει αναρτημένο στο Δημαρχείο μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων (17 Μαρτίου) σηματοδοτώντας τη μεγάλη γιορτή της καρναβαλικής πρωτεύουσας.

Μετά την παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου το μουσικό συγκρότημα κρουστών Ritmo Loco Street Band και οι X-Saltibagos αναχώρησαν για την Πλατεία Γεωργίου, όπου έγιναν ένα με τον κόσμο μια παρέα χορεύοντας σε ρυθμούς άφρο - λάτιν υπό τον ήχο των κρουστών.

