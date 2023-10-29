Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί αυτή την ώρα στο λιμάνι της Ακαντιάς στο οποίο πριν από μισή περίπου ώρα συγκεντρώθηκαν ερχόμενοι με πορεία από διάφορα σημεία της πόλης μας περισσότεροι από 400 μεταναστες, ζητώντας την άμεση μεταφορά τους από το νησί της Ρόδου.



Οι μετανάστες σύμφωνα με πληροφορίες της ΡΟΔΙΑΚΗΣ μπήκαν μπροστά από τον καταπέλτη του πλοίου νήσος Χίος, εμποδίζοντας έτσι τον απόπλου του σκάφους από το νησί της Ρόδου. Οι ίδιοι ζητούν να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και να μετακινηθούν άμεσα από το νησί της Ρόδου είτε σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας είτε στην ενδοχώρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχει μεγάλη ένταση και διαπληκτισμοί μεταξύ επιβατών και μεταναστών, ενώ βρίσκεται και δύναμη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου.

Διευκρινήσεις του υπουργείου για το θέμα

Σε ενημέρωση το υπουργείο αναφέρει:

«Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει διαθέσει όσες θέσεις χρειάζονται στις δομές φιλοξενίας του, για την καταγραφή και φιλοξενία όλων των μεταναστών που βρίσκονται στη Ρόδο, καθώς το νησί δεν διαθέτει δική του δομή. Μεταφορές από το νησί έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα και γίνονται τακτικά, με ευθύνη της Αστυνομίας και του Λιμενικού. Καθώς οι ροές μηδενίστηκαν στον Έβρο και μηδενίζονται στο βόρειο Αιγαίο, μικρό μέρος της μεταναστευτικής πίεσης έχει μεταφερθεί νοτιότερα, στα νότια Δωδεκάνησα. Οι αρχές ασφαλείας επικεντρώνονται σε αυτά τα σημεία διόδου για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και της παράνομης διακίνησης. Το ΥΜΑ βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και επικοινωνία με τις αρχές ασφαλείας και τις τοπικές αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε συμβάντος.»

