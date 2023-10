Ρόδος: Eξαπάτησαν 29χρονη με επίδομα «market pass» και άρπαξαν 2.300 ευρώ από τον λογαριασμό της Ελλάδα 13:24, 14.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης προσποιήθηκε τον λογιστή