Ρόδος: Συνελήφθη δάσκαλος του καράτε κατηγορούμενος για ασέλγεια σε ανήλικη

Ενώπιον της εισαγγελέως Ρόδου, θα βρεθεί σήμερα το μεσημέρι, 59χρονος Ροδίτης, ο οποίος κατηγορείται ότι φίλησε στο μέτωπο και στο στήθος μια ανήλικη 15χρονη μαθήτρια.

Το περιστατικό συνέβη χθες στις 5 παρά 10 το απόγευμα και η μαθήτρια σοκαρισμένη ενημέρωσε στη συνέχεια τους γονείς της. Από κοινού μετέβησαν στο Α.Τ Ιαλυσού, όπου και το κατήγγειλαν, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει διαδικασία αναζήτησης του 59χρονου δασκάλου πολεμικών τεχνών.

Η 15χρονη, υποστήριξε ότι ο 59χρονος τη φίλησε στο μέτωπο και στο στήθος.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί του ΑΤ Ιαλυσού, ξεκίνησαν διαδικασία αναζήτησης του 59χρονου, τον οποίο κατάφεραν να εντοπίσουν σήμερα τα ξημερώματα. Ο 59χρονος συνελήφθη και κρατείται στο ΑΤ Ιαλυσού και αναμένεται να προσαχθεί σήμερα το μεσημέρι ενώπιον της εισαγγελέως Ρόδου, προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Η δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του οι αστυνομικοί, αφορά το αδίκημα για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.