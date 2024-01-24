Μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης βρέθηκαν κρυμμένες στο περιτύλιγμα της ετικέτας νερού που πήγαν να δώσουν 21χρονος και 15χρονη σε δύο κρατούμενους στα κρατητήρια της Ρόδου!

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν όμως από αστυνομικούς, το νεαρό ζευγάρι συνελήφθη και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται και οι δύο ήδη κρατούμενοι (για άλλες ξεχωριστές υποθέσεις κλοπών) ηλικίας 20 και 33 ετών αντίστοιχα.

Πιο αναλυτικά, όλα ξεκίνησαν προχθές (Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024) στις 6 το απόγευμα, οπότε και ο 21χρονος με την 15χρονη πήγαν στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου για να επισκεφθούν τον 20χρονο, ο οποίος κρατείται καθώς έχει ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενος για υπόθεση κλοπών στο νησί μας.

Στην τσάντα που κρατούσαν ο 21χρονος και η 15χρονη, περιέχονταν νερά, καπνικά είδη και συσκευασμένοι σπαστοί καφέδες, τα οποία και θα παρέδιδαν στον 20χρονο. Κατά τον έλεγχο που έκαναν όμως οι αστυνομικοί βρήκαν επιμελώς κρυμμένα στα δύο μπουκάλια νερού και συγκεκριμένα στο περιτύλιγμα της ετικέτας του μπουκαλιού, μία αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα πιθανώς κοκαΐνη (0,1 γραμμάριο) και μία άλλη αυτοσχέδια συσκευασία με επίσης μικροποσότητα (0,1 γραμμάριο) ακατέργαστης κάνναβης.

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, ο 21χρονος και η 15χρονη συνελήφθησαν και σύμφωνα με πληροφορίες, εξεταζόμενοι προανακριτικά φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι ο 20χρονος κρατούμενος είχε επικοινωνήσει μαζί τους και τους ζήτησε να περάσουν από συγγενικό του πρόσωπο για να τους δώσει κάποια πράγματα και να του τα φέρουν στα κρατητήρια.

Από την πλευρά του, ο 20χρονος είπε, πως όλο αυτό το σκέφτηκε και το οργάνωσε ο 33χρονος συγκρατούμενός του, ενώ ο τελευταίος φέρεται να είπε προανακριτικά, ότι από κοινού με τον 20χρονο το «έστησαν».

Μάλιστα ο 33χρονος φέρεται να αρνήθηκε ότι πρόκειται για κοκαΐνη και φέρεται να ισχυρίστηκε, ότι η ουσία είναι βουπρενορφίνη. Χθες το μεσημέρι, ο 21χρονος και η 15χρονη, συνοδευόμενοι από τον συνήγορό τους κ. Βασίλη Καβουριού, προσήχθησαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου όπου, αφού τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, παραπέμφθηκαν στην ανάκριση απ’ όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία έως την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου το πρωί και μέχρι τότε συνεχίζεται η κράτησή τους.

Σημειώνεται, πως στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνονται εκτός από το νεαρό ζευγάρι και οι δύο κρατούμενοι, ενώ οι διώξεις που βαραίνουν τους εμπλεκόμενους είναι οι εξής:

-Διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε σωφρονιστικό κρατητήριο κατά συναυτουργία με τις ειδικότερες μορφές της κατοχής και της απόπειρας διάθεσης.

-Ηθική αυτουργία κατά συναυτουργία σε διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε σωφρονιστικό κρατητήριο κατά συναυτουργία με τις ειδικότερες μορφές της κατοχής και της απόπειρας διάθεσης.

