Έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους προκαλεί στη Βόρεια και στην Ανατολική Γερμανία ο τυφώνας «Γίτκα», ο οποίος πλήττει από τη νύχτα την περιοχή. Στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία τρένο εκτροχιάστηκε στην προσπάθεια να αποφύγει δέντρο που είχε πέσει στις γραμμές, ενώ ακτοπλοϊκά δρομολόγια στη Βόρεια Θάλασσα έχουν ακυρωθεί.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD), η ταχύτητα των ανέμων που πνέουν στις βόρειες ακτές φθάνει ακόμη και τα 140 χλμ/ώρα, ενώ στην περιοχή Βερολίνου και Βραδεμβούργου καταγράφηκαν ταχύτητες 90 χλμ/ώρα. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση Ροστόκ - Γκέντσερ (Δανία) έχει διακοπεί από το πρωί, για λόγους ασφαλείας.

Στο Μπαντ Ντρίμπουργκ της ανατολικής Βεστφαλίας εκτροχιάστηκε νωρίτερα σήμερα τρένο των Βορειοδυτικών Σιδηροδρόμων, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κάποιος από τους 50 επιβαίνοντες. Το τρένο εκτροχιάστηκε στην προσπάθεια του μηχανοδηγού να αποφύγει κορμό δέντρου που είχε πέσει στις γραμμές, λόγω της κακοκαιρίας. Η αποκατάσταση της ζημιάς στις ράγες εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το βράδυ, ωστόσο δεν αναμένονται επιπλέον προβλήματα για το επιβατικό κοινό, καθώς ούτως ή άλλως, λόγω της απεργίας στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (DB), στην περιοχή δεν κυκλοφορούν πλέον αμαξοστοιχίες.

Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο, κυρίως με ισχυρές καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι εκτιμάται ότι θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

