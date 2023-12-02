Μάχη με τις φλόγες έδωσαν τα ξημερώματα του Σαββάτου οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κέρκυρα λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε αποθήκη ξυλείας στο χωριό Βελονάδες.

Επιχείρησαν 6 πυροσβεστικά οχήματα με περισσότερους από 15 άνδρες, υδροφόρο όχημα του δήμου Βόρειας Κέρκυρας, εκσκαφείς και στελέχη της δημοτικής αρχής, ενώ οι κάτοικοι του χωριού έχουν βγει από τα σπίτια τους καθώς ανησυχούν για τυχόν επέκταση λόγω των σφοδρών ανέμων.

