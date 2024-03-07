Σύνταγμα: Βίντεο από το επεισόδιο με τους οπαδούς της Μακάμπι - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Σε βίντεο καταγράφεται το επεισόδιo που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης με οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Πλατεία Συντάγματος - όπου είχαν συγκεντρωθεί λίγες ώρες πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό - με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου που τους πέταξε αντικείμενο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, μεσημβρινές ώρες σήμερα έλαβε χώρα μεμονωμένο περιστατικό, όταν οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας ενώ κινούνταν στην πλατεία Συντάγματος δέχθηκαν λεκτική επίθεση από δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι προέβησαν και στη ρίψη αντικειμένου σε βάρος τους. Ακολούθησε επεισόδιο μεταξύ οπαδού της φιλοξενούμενης ομάδας και του ενός εκ των δύο αλλοδαπών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η αστυνομία σημειώνει πως υπήρξε άμεση παρέμβαση από τις αστυνομικές δυνάμεις που απέτρεψε περαιτέρω επεισόδια και πραγματοποιήθηκε προσαγωγή δύο ατόμων ενώ προανάκριση διενεργείται από την Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Παράλληλα, αναφέρεται πως στο πλαίσιο της διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα Ολυμπιακός- Μακάμπι Τελ Αβίβ οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας έφτασαν στην Αθήνα. «Η Ελληνική Αστυνομία υλοποιώντας ειδικό σχέδιο για την αποτροπή επεισοδίων και εμπλοκής τους με οπαδούς ελληνικών ομάδων τους οδήγησε, κατόπιν σχετικής πλαισίωσης, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και μετά από νέο έλεγχο στο Γήπεδο Καραϊσκάκης», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

