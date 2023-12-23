Η περιπολία της ομάδας ΔΙΑΣ το βράδυ της Παρασκευής στα Χανιά, οδήγησε σε «μεγάλο λαβράκι» με εντοπισμό 400 γραμμαρίων κοκαϊνης και σύλληψη για τρίτη φορά μέσα σε δύο μήνες ενός 46χρονου Χανιώτη, ο οποίος είχε παρασύρει και σκοτώσει πεζό στην οδό Αν. Γογονή τον περασμένο Οκτώβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr o 46χρονος εντοπίστηκε χθες από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ύποπτη συμπεριφορά από μέρους του, για να διαπιστώσουν αμέσως μετά, ότι επρόκειτο για άτομο γνωστό στις Αρχές, το οποίο ήταν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους αφού είχε συλληφθεί δύο φορές.

Την πρώτη αμέσως μετά το τροχαίο καθώς είχε βρεθεί με κοκαϊνη στις τσέπες και την δεύτερη, 2ο μέρες μετά, στις αρχές Νοεμβρίου, όταν πιάστηκε σε έλεγχο να οδηγεί (παρά την αφαίρεση διπλώματος) ενώ σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκε με κοκαϊνη στο αυτοκίνητο.

400 γραμμαρία κοκαϊνη σε λάμπες LED, στον φούρνο, στον ηλεκτρολογικό πίνακα

Μετά τον εντοπισμό του, ειδοποιήθηκε η δίωξη ναρκωτικών και ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr ο 46χρονος, ετοιμαζόταν να ρίξει στην αγορά 400 γραμμάρια κοκαϊνης, τα οποία είχε κρύψει επιμελώς σε απίθανα σημεία.

Στον φούρνο, στο πλυντήριο, μέσα σε λάμπες LED σε ειδικά σακουλάκια, ακόμα και στον ηλεκτρολογικό πίνακα, ανάμεσα σε ασφάλειες και θερμοσίφωνα!

Βρέθηκαν ακόμα ζυγαριά ακριβείας κάνναβη, ηρεμιστικά χάπια, 13.200 ευρώ αλλά και περίπου 400 αμερικάνικα δολάρια…

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Συνελήφθη, ημεδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στα Χανιά. Κατασχέθηκαν σχεδόν 400 γραμμάρια κοκαΐνης, 200 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας . Επιπλέον κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 13.270 ευρώ και 435 δολάρια

Συνελήφθη, χθες (22.12.2023) το απόγευμα, σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων, που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, χθες (22.12.2023) το απόγευμα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού.

Κατά την διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 395 γραμμάρια κοκαΐνης

• 198 γραμμάρια κάνναβης,

• ναρκωτικά δισκία χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή,

• ζυγαριά ακριβείας,

• το χρηματικό ποσό των 13.270 ευρώ και 435 δολάρια,

• μαχαίρι,

• κινητό τηλέφωνο

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων

