Rebranding στον τουρισμό της Αττικής από τον Νίκο Χαρδαλιά

Σαρωτικές είναι οι αλλαγές στον τομέα της τουριστικής πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής από τη νέα διοίκηση, καθώς ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει εκπονήσει έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάδειξή της σε κορυφαίο προορισμό παγκοσμίως.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, δύο είναι οι βασικοί άξονες του νέου σχεδιασμού για την επόμενη πενταετία.

Ο πρώτος έχει να κάνει με την ανάδειξη του brand name της Αθήνας ως μείζονος πλεονεκτήματος της Αττικής, καθώς έχει καθιερωθεί ως το πιο αναγνωρίσιμο τοπόσημο στη συνείδηση του παγκόσμιου ταξιδιώτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Χαρδαλιάς εντάσσει στην τουριστική πολιτική τη στοχευμένη αξιοποίηση του μοναδικού πολιτιστικού αποτυπώματος της Αττικής, αλλά και των αγροδιατροφικών προϊόντων της -δύο τομείς που μέχρι σήμερα προωθούνταν αποσπασματικά και μεμονωμένα- κάτι που συνεπάγεται και την άμεση συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας πάνω στον κοινό στόχο.

Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με τη βελτίωση της καθημερινότητας μέσα από έργα υποδομής, λειτουργικότητας του οδικού δικτύου, ενίσχυσης της ασφάλειας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ώστε ο τουρίστας να επισκέπτεται μια Αττική αντάξια της εικόνας που έχει σχηματίσει στο μυαλό του. Όπως επισημαίνει ο περιφερειάρχης Αττικής σε συνομιλητές του, «καμία τουριστική πολιτική δεν μπορεί να ευοδωθεί, εάν ο επισκέπτης δεν έχει άνετη προσβασιμότητα στα κύρια σημεία ενδιαφέροντος ή αντιμετωπίζει μια μίζερη καθημερινότητα».

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Νίκος Χαρδαλιάς εστιάζει στην εξωστρέφεια, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους στην προώθηση της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας στις διεθνείς τουριστικές αγορές. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να βρεθούν αγορές, στις οποίες η κυβέρνηση εστιάζει για την ενίσχυση των τουριστικών ροών με απευθείας πτήσεις και άλλες διευκολύνσεις, όπως για παράδειγμα η Σαγκάη και το Νέο Δελχί. Και στα υπό εξέταση projects είναι η Περιφέρεια Αττικής να δίνει το «παρών» τόσο μέσα από «αδελφοποιήσεις» (μέσω μνημονίων συνεργασίας), όσο και με στοχευμένες επικοινωνιακές καμπάνιες στις τοπικές αγορές. «Δεν θα είμαστε ουραγοί των εξελίξεων, ανοίγουμε νέους δρόμους. Θα είμαστε η προμετωπίδα της εθνικής πολιτικής για τον τουρισμό», είναι το μήνυμα του περιφερειάρχη Αττικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

