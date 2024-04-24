Πέλλα: 15χρονος έσβησε τσιγάρο στο μάγουλο συμμαθητή του

Ένας 14χρονος κατήγγειλε 15χρονο συμμαθητή του ότι έσβησε τσιγάρο στο μάγουλό του, με συνέπεια να υποστεί ελαφρύ έγκαυμα και να απευθυνθεί σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η καταγγελία έγινε πριν από δύο εβδομάδες στο Α.Τ. Σκύδρας, στην Πέλλα, ενώ το περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από τοπική ιστοσελίδα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα συνέβησαν μπροστά σε στάση λεωφορείου σε περιοχή του δήμου Σκύδρας, ενώ οι δύο ανήλικοι φαίνεται πως φοιτούν στο ίδιο σχολείο.

Από την Αστυνομία συνελήφθη ο 15χρονος, όπως επίσης οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

