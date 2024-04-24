Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε 15χρονη μαθήτρια την ώρα που βρισκόταν στο προαύλιο του σχολείου της στο Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δικογραφία σε βάρος μιας 13χρονης και των γονέων της σχημάτισαν αστυνομικοί στο Μεσολόγγι μετά την καταγγελία 15χρονης, ότι η ανήλικη μαζί με την αδελφή της τη γρονθοκόπησαν στο κεφάλι και στο σώμα στο προαύλιο του 1ου Γυμνασίου της πόλης.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 15χρονης όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια διαλείμματος το πρωί της Δευτέρας.

Κατά την περιγραφή της 15χρονης, η 13χρονη συμμαθήτριά της την πλησίασε από πίσω, της φόρεσε στο κεφάλι την κουκούλα του φούτερ που φορούσε και στη συνέχεια άρχισε να τη χτυπάει μαζί με την αδελφή της, με γροθιές στο κεφάλι και το σώμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Μετά την καταγγελία σε βάρος των γονέων της 13χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση ανηλίκου.

