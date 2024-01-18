Εορτολόγιο: Ποια γιορτή είναι σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024, είναι η εορτή των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου, της Αγίας Θεοδούλης.

Γιορτάζουν οι: Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη

Κύριλλος, Κυριλλία, Κυρίλλα, Κυρίλλη, Θεοδουλία, Θεοδούλα, Θεόδουλη, Θεοδούλη, Θεώνη, Θεόδουλος, Θεοδούλιος, Θεοδούλης.

Πηγή: skai.gr

