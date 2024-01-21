Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Εξιτήριο παίρνει αύριο ο 34χρονος Δημήτρης από τα Μάλια

Εξιτήριο παίρνει τη Δευτέρα από τη Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου "Γεννηματάς" ο 34χρονος Δημήτρης από τα Μάλια, ο οποίος είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι τα ξημερώματα της 16ης Δεκεμβρίου, έξω από κλαμπ στο Γκάζι μαζί με τον αδερφό του, Γιάννη και τον φίλο τους, Φραγκίσκο.

Όπως είχε ήδη γράψει το Cretalive, τις τελευταίες ημέρες ο Δημήτρης, που είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στις 18 Δεκεμβρίου, έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον, γεγονός που επιτρέπει την επιστροφή του στο σπίτι.

Ο αδελφός του 34χρονου Γιάννης, ο οποίος επέστρεψε στα Μάλια στις 22 Δεκεμβρίου αναρρώνει με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς και εξακολουθεί να λαμβάνει την φαρμακευτική του αγωγή.

Ο τρίτος της παρέας, ο Φραγκίσκος, υποβλήθηκε επίσης σε χειρουργείο και του αφαιρέθηκαν οι βίδες από τη γνάθο.

Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τον 36χρονο πιστολέρο που πυροβόλησε εν ψυχρώ εναντίον της παρέας των τριών Κρητικών.

