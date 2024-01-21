Άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί στην κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων αποφασίστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδική, καθώς εξομαλύνθηκαν οι καιρικές συνθήκες.

Όπως υπενθυμίζεται σε ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας προηγήθηκαν αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Σερρών, σύμφωνα με τις οποίες είχαν επίσης αρθεί τα περιοριστικά μέτρα που αφορούσαν στην κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, άλλων αντιολισθητικών μέσων ή με ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου και χαρακτηριστικό Μ+S, στα εξής οδικά σημεία:

Στην Ημαθία:

-Στην επαρχιακή οδό Βέροιας - Σελίου από από το 4 χιλιόμετρο έως και το Χιονοδρομικό κέντρο.

-Στις δημοτικές οδούς Νάουσας - Σελίου και Νάουσας - Τριών Πέντε Πηγαδίων από τη Νάουσα έως τα χιονοδρομικά κέντρα.

-Στη δημοτική οδό Νάουσας - Ροδοχωρίου.

-Στην επαρχιακή οδό Βέροιας Δασκίου από το 21 χιλιόμετρο έως το Δάσκιο.

-Στην επαρχιακή οδό Βέροιας - Σφηκιάς - Ριζωμάτων από το 25 έως το 32,5 χιλιόμετρο.

-Στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κοζάνης από το 76,5 έως το 91,4 χιλιόμετρο (Καστανιά).

Στο Κιλκίς:

-Στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καστανερής - Λιβαδίων.

Στην Πέλλα:

-Στο οδικό δίκτυο Άρνισσας - Χιονοδρομικού Κέντρου «Βόρα» από το 10 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο.

Στη Χαλκιδική:

-Στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ιερισσού (μέσω Χολομώντα) από το 65 έως το 75 χιλιόμετρο.

-Στις δασικές οδούς Παλαιόχωρας -Ταξιάρχη.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Αναλυτικές συμβουλές οδικής ασφάλειας είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.astynomia.gr/odigos-tou-politi/chrisimes-symvoules/trochaia-odiki-asfaleia/

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.