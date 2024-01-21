Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθος λόγω χιονόπτωσης

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του τελεφερίκ, λόγω της χιονόπτωσης, προχώρησε η Αστυνομία.

