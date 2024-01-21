Άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών στην Εγνατία Οδό

Σε άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας των φορτηγών στην Εγνατία Οδό προχώρησαν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Ξάνθης και Ροδόπης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης, του ανισόπεδου κόμβου Ιάσμου και του Δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής, λόγω ύφεσης των καιρικών φαινόμενων.

