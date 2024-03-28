Επεκτείνεται η συνεργασία του Πολεμικού Ναυτικού με την RAYCAP

Την επέκταση του μνημονίου συνεργασίας στον τομέα της υποστήριξης πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού για τρία χρόνια υπέγραψαν σήμερα ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας RAYCAP Κωνσταντίνος Σαμαράς.

Υπενθυμίζεται, ότι αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας είναι η άνευ κόστους παροχή υπηρεσιών για την προστασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων των πολεμικών πλοίων και των ναυτικών υπηρεσιών από κρουστικές υπερτάσεις και κεραυνικά ρεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

