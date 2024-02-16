Νέο κύκλο επαφών ξεκίνησαν κυβέρνηση και αγρότες ενόψει του συλλαλητήριου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στην Αθήνα.

Ο πρώτος γύρος επικοινωνίας δεν είχε την κατάληξη που προσδοκούσαν οι αγρότες, καθώς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη «άναψε κόκκινο» για την παρουσία τρακτέρ στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις περιστρέφονται στο θέμα και πάλι των τρακτέρ και το αν θα κατέβουν στην Αθήνα, ή όχι.

Πηγή: skai.gr

