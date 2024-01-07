Πυροσβεστική: 485 κλήσεις έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων εξαιτίας της κακοκαιρίας

Συνολικά 485 κλήσεις έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω της εκδήλωσης θυελλωδών ανέμων συνοδεία ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων σε περιοχές της χώρας από χθες έως στις 18:00 σήμερα.

Οι περισσότερες κλήσεις αφορούν κυρίως κοπές δέντρων και παροχές βοήθειας.

Συγκεκριμένα:

• Στην Περιφέρεια Αττικής 196 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 102 κοπές δέντρων και 41 αφαιρέσεις αντικειμένων.

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 101 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 56 κοπές δέντρων και 9 αφαιρέσεις αντικειμένων.

• Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 45 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 37 κοπές δέντρων.

• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 32 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων.

• Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 37 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 16 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων.

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 11 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 8 κοπές δέντρων.

• Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 5 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 4 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου.

• Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 15 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων

• Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 15 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου.

• Στην Περιφέρεια Ηπείρου 11 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 8 κοπές δέντρων, 2 αντλήσεις υδάτων και 1 αφαίρεση αντικειμένου

• Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 15 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων, 1 αφαίρεση αντικειμένου και 3 αντλήσεις υδάτων

• Στην Περιφέρεια Κρήτης 2 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 1 κοπή δέντρου και 1 άντληση υδάτων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή 07 Ιανουαρίου 2024 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α) θα συνεχιστούν έως αργά το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και πιθανόν τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο.

β) κατά περιόδους θα επηρεάσουν τη Θράκη και πιθανώς την ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σταδιακή ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ της Κυριακής και μετά.

Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/48m3LXr

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης καιρικών φαινομένων να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

