Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Σιδηρούντα στο νησί της Χίου, με την Πυροσβεστική να βρίσκεται επί ποδός, καθώς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεσή της. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10:40 το πρωί και καίει χαμηλή βλάστηση, κυρίως ξερά χόρτα, πουρνάρια και ελαιόδεντρα.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Μετόχι, με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν προς την παραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πύρινο μέτωπο, επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις του νησιού που ενισχύονται με 1 ομάδα δασοκομάντος από Λέσβο ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρου τμήματος. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ , ιδιωτικές καθώς και μηχανήματα έργου του στρατού.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σιδηρούντα στο νησί της Χίου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες κι εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.