Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για τον «Ντάνιελ», όπως τόνισε σε δηλώσεις του o υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας κατά την επίσκεψή του στον ασφαλιστικό οργανισμό.

Επίσης, σύντομα θα γίνει η καταβολή των υπολοίπων για το 2023 όπως είπε ο κ. Τσιάρας. δηλώνοντας παράλληλα ότι «ο ΕΛΓΑ είναι εδώ ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται».

Όπως σημείωσε σύντομα θα γίνει στο υπουργικό συμβούλιο ο νέος νόμος πλαίσιο που αφορά στην λειτουργία του οργανισμού.

Επίσης, ο ΕΛΓΑ ενισχύεται όπως είπε ο υπουργός με 110 συμβασιούχους ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να ενισχυθεί το έργο του.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος ανέφερε ότι λόγος της συνάντησης ήταν να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα τόσο για τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού όσο και ως προς τις υποχρεώσεις του.

«Θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα από την πλευρά του ΕΛΓΑ», τόνισε ο κ. Λυκουρέντζος αναφερόμενος στην εξόφληση των αποζημιώσεων από τον «Ντάνιελ» όσο και των υποχρεώσεων από το 2023.

Τέλος, μιλώντας για το νέο κανονισμό, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι θα δικαιωθούν οι προσδοκίες των παραγωγών «λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συγκυρίες και τις δεσμεύσεις που υπάρχουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

