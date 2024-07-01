Λογαριασμός
Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στην Κω - Mήνυμα 112 για εκκένωση

 Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Καρδάμαινα Κω απομακρυνθείτε προς Αντιμάχεια

UPDATE: 15:13
Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αντιμάχεια στην Κω. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112, εάν βρίσκεστε στην περιοχή Καρδάμαινα Κω απομακρυνθείτε προς Αντιμάχεια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Φωτιά Τώρα Κως
