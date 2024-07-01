Φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αντιμάχεια στην Κω. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112, εάν βρίσκεστε στην περιοχή Καρδάμαινα Κω απομακρυνθείτε προς Αντιμάχεια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αντιμάχεια της νήσου Κω. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2024

Πηγή: skai.gr

