Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από το Λιμενικό και την Αστυνομία για τον εντοπισμό ενός 61χρονου που αγνοείται από το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Λούτσας Πρέβεζας.

Ο 61χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε κατευθυνθεί σε σημείο της παραλίας της Λυγιάς στην Πρέβεζα για νυχτερινό ψάρεμα με ψαροντούφεκο.

Οι οικείοι του ειδοποίησαν τις αρχές μετά το πέρας πολλών ωρών που δεν είχε επιστρέψει. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε από την αστυνομία σταθμευμένο. Μέσα εντοπίστηκε το κινητό του τηλέφωνο.

Από το πρωί τα σκάφη του λιμενικού ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή στην οποία θεωρείται ότι ψάρευε για τον εντοπισμό του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.