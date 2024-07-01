Εξιχνιάσθηκαν μετά από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού-Ευόσμου, περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 42χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Συγκεκριμένα, ο 42χρονος το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Μαΐου του 2023 εισήλθε σε πέντε καταστήματα στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου και Μενεμένης, όπου εκμεταλλευόμενος την έλλειψη προσοχής των ιδιοκτητών, αφαίρεσε τρία κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό 1.820 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

