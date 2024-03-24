Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στην Αγία Παρασκευή: Ομάδα πέντε ατόμων απείλησε 13χρονο με αιχμηρό αντικείμενο

Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά βίας ανηλίκων. Το νέο συμβάν καταγράφηκε στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όταν ομάδα πέντε ατόμων επιτέθηκε σε 13χρονο στη λεωφόρο Μεσογείων.

Ο ένας δράστης με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, αποπειράθηκε να αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενα του 13χρονου. Παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε και οι πέντε δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από την αστυνομία έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος πέντε αγνώστων για απλές σωματικές βλάβες, εξύβριση και απειλή.

Πηγή: skai.gr

