Βεντέτα φαίνεται πως έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα ανάμεσα σε δύο ομάδες ρομά στον Πύργο οι οποίες λύνουν τις διάφορες τους με το… να καίνε τα παραπήγματα τους.

Αποκορύφωμα φαίνεται πως ήταν το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Αγγινάρας στον Πύργο, με τη μία ομάδα να… πυρπολεί το αντίστοιχο της άλλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», μια γυναίκα που βρισκόταν σε κατάσταση σοκ τηλεφώνησε στο 199 και στο 100 ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια αναφέροντας ότι τους καίνε ζωντανούς.

Έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου όπου και έθεσαν τις φλόγες υπό πλήρη έλεγχο καθώς και άνδρες της ΟΠΚΕ.

Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός πως όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο δεν ήταν κανείς από τους εμπλεκόμενους με τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ αλλά και το ανακριτικό της πυροσβεστικής, να οργώνουν το σημείο.

Και όλα αυτά έρχονται λίγες ημέρες μετά τα πρώτα επεισόδια που είχαν σημειωθεί πάλι στην ίδια περιοχή, από τις ίδιες ομάδες που και πάλι είχαν πυρπολήσει παράγκες.

Μάλιστα χθες το πρωί δύο από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, μετά τις συλλήψεις τους οδηγήθηκαν στις δικαστικές αρχές που αποφάσισαν την κράτηση των δύο αδελφών σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας

Μέχρι στιγμής τουλάχιστον είκοσι άτομα βρίσκονταν στο ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου προκειμένου να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για να αποσαφηνιστεί το τι ακριβώς συνέβη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.