Τις πιο αρρωστημένες σκέψεις του, πάνω σε ένα ανήλικο παιδί με νοητική υστέρηση, έκανε πράξη ένας 74χρονος μέσα σε γήπεδο στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Θεοδόση Πάνου, ο αστυνομικός που ήταν εκτός υπηρεσίας, βρισκόταν στο γήπεδο Χωραφά στις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης. Κάποια στιγμή είδε τον 74χρονο να θωπεύει και να εκδηλώνει γενετήσιες πράξεις σε βάρος του ανηλίκου.

Άμεσα τον ακινητοποίησε και κάλεσε συναδέλφους του από το οικείο τμήμα, όπου και συνέλαβαν τον 74χρονο.

Πηγή: skai.gr

