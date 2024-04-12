Λογαριασμός
Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις και σήμερα στους δρόμους της Αττικής - Πού υπάρχουν προβλήματα

Αναλυτικά πού θα βρείτε κίνηση

κΊΝΗΣΗ

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και σήμερα, Παρασκευή στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Συγκεκριμένα, κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα:

-στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού 

-στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και της λεωφόρου Κορίνθου

-στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού

-στα δυο ρεύματα της βασιλέως Κωνσταντίνου και 

-στην παραλιακή ανά τμήματα 
 

