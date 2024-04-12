Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και σήμερα, Παρασκευή στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Συγκεκριμένα, κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα:
-στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού
-στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και της λεωφόρου Κορίνθου
-στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού
-στα δυο ρεύματα της βασιλέως Κωνσταντίνου και
-στην παραλιακή ανά τμήματα
Πηγή: skai.gr
