Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και σήμερα, Παρασκευή στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Συγκεκριμένα, κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα:

-στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού

-στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και της λεωφόρου Κορίνθου

-στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού

-στα δυο ρεύματα της βασιλέως Κωνσταντίνου και

-στην παραλιακή ανά τμήματα



Πηγή: skai.gr

