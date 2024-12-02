Σε ποινική διαμεσολάβηση προχωρούν ο ιερέας και η καταγγέλλουσα γυναίκα για το μεταξύ τους περιστατικό με ξυλοδαρμό της πρώτης κατά την επιστροφή τους από διασκέδαση τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Ο ιερέας συνελήφθη το πρωί της Κυριακής μετά τη Θεία Λειτουργία στην ενορία του και κρατήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας έως ότου οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Ηλείας και το Αυτόφωρο το πρωί της Δευτέρας.

Στο πλευρό του βρέθηκε και η γυναίκα που τον κατήγγειλε και είχε δηλώσει τη μεταξύ τους σχέση τους αστυνομικούς.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου και οι δύο έδειξαν μεταμέλεια για τα όσα είχαν συμβεί και ζητήθηκε η ποινική διαμεσολάβηση για να λήξει το θέμα, χωρίς να υπάρξει κάποια συνέχεια.

