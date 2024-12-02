Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διοργανώνει, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) του FAO και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2ο Περιφερειακό Συνέδριο Μεσογειακής Υδατοκαλλιέργειας. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 4 και 5 Δεκεμβρίου στο Ξενοδοχείο Candia Maris.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας στις 9.00 π.μ. της Τετάρτης. Μετέχουν εκπρόσωποι από 31 κράτη, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι από διεθνείς οργανισμούς.

Το συνέδριο, που συμπίπτει με την επέτειο των 10 ετών από το πρώτο Περιφερειακό Συνέδριο Υδατοκαλλιέργειας στο Μπάρι της Ιταλίας, εστιάζει στην προώθηση στρατηγικών που συνδυάζουν περιβαλλοντική ευθύνη και οικονομική ευημερία. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, αναδεικνύοντάς την ως έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης για τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο.

Η εκδήλωση αποτελεί ορόσημο για τη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.