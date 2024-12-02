Πύργος: Ιερέας έδειρε την ερωμένη του - Συνελήφθη μετά τη Θεία Λειτουργία

Πρωτοφανή για την Ηλεία γεγονότα συμβαίνουν και καταγράφει το Αστυνομικό Δελτίο. Τα ξημερώματα της Κυριακής, ένας ιερέας ξυλοκόπησε την ερωμένη του μετά τη βραδινή τους έξοδο. Η γυναίκα κατάφερε μετά τον ξυλοδαρμό της να καταγγείλει το περιστατικό στην Αστυνομία, παρά την προσπάθεια του ιερέα να την αποτρέψει.

Ιερέας χωρίς ράσα και με ερωμένη

Δεν είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα ακούμε για ιερέα που έχει ερωμένη. Δυστυχώς, η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να ξεφύγει από τα πάθη της. Όμως στην προκειμένη περίπτωση ο ιερέας - πρωταγωνιστής της ιστορίας μας - είχε και μακρύ - βαρύ χέρι και έστειλε την ερωμένη του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr το ζευγάρι βγήκε να διασκεδάσει στην περιοχή του Πύργου με τον ιερέα να έχει πετάξει το ράσο, φορώντας κανονικά ρούχα για να μη δίνει και στόχο. Κατά την επιστροφή - και ενώ είχαν καταναλώσει αλκοόλ - το ζευγάρι διαπληκτίστηκε και σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο ιερέας την ξυλοκόπησε.

Τον συνέλαβαν μετά την κυριακάτικη Θεία Λειτουργία

Η γυναίκα δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο και ο ιερέας της απέσπασε το κινητό τηλέφωνο, προκειμένου αυτή να μην καταφέρει να ενημερώσει την Αστυνομία. Ο ιερέας άφησε τη γυναίκα και έφυγε για το χωριό του στη νότια Ηλεία.

Η γυναίκα σε άσχημη κατάσταση κατάφερε τελικά να ενημερώσει τις Αρχές και να μεταβεί και στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Μετά την καταγγελία, το περιστατικό καταγράφηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία για ενδοοικογενειακή βία. Με εντολή Εισαγγελέα ο ιερέας αναζητήθηκε στο χωριό του και συνελήφθη μετά το πέρας της κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας και κρατήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας για να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο το πρωί της Δευτέρας.

