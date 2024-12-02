Κακοκαιρία "Bora": Πού έπεσε η περισσότερη βροχή - Χάρτης

Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής από το Σάββατο 30/11 έως σήμερα το μεσημέρι, Δευτέρα 2/12 έχει δώσει το έντονο κύμα κακοκαιρίας "Bora", κυρίως σε τμήματα της Μακεδονίας (Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία, Πέλλα) καθώς και σε νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου (Ρόδος, Λήμνος, Θάσος).

Διαβάστε σχετικά: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος και τρεις δημοτικές ενότητες της Λήμνου

Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν από 511 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από το Σάββατο έως τις 13:30 σήμερα, τα οκτώ μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν:

στη Σιμωνόπετρα του Αγίου Όρους (550,8 χιλιοστά),

το Νεοχώρι Χαλκιδικής (452,4),

τη Ρόδο (341),

τη Βουρβουρού Χαλκιδικής (299,2),

την Κασσάνδρεια (296,6),

τα Ριζώματα Ημαθίας (288,4)

την πόλη της Βέροιας (244,6) και

το Βαρικό Πιερίας (234,2).

