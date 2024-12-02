Αστυνομικός της Βουλής: Σωρεία κακουργημάτων για βιασμούς σε βάρος των παιδιών του - Αύριο η απολογία

Της Ελένης Γαλάρη

Σωρεία κακουργηματικών πράξεων αποδίδονται στον αστυνομικό της Βουλής, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων παιδιών του και της συζύγου του.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται βάσει εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του για βιασμό, βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, κατάχρηση ανηλίκων από οικείο κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών κατά ανηλίκων από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, πορνογραφία ανηλίκων, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή βία κατά ανηλίκων κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, ενδοοικογενειακή παράνομη βία ενώπιον ανηλίκων κατ' εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή παράνομη βία κατά ανηλίκου κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή οπλοφορία και οπλοχρησία κατ' εξακολούθηση.

Αύριο Τρίτη ο ανακριτής θα μεταβεί στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται ο κατηγορούμενος για να λάβει απολογία.

Όπως μετέδιδε νωρίτερα το skai.gr, η 35χρονη σύζυγος του αστυνομικού, επίσης αστυνομικός, ζούσε επί 8 χρόνια έναν εφιάλτη χωρίς η ίδια να τολμά να καταγγείλει τα φριχτά βασανιστήρια.

Ο ίδιος είχε ένα βίαιο παρελθόν και σύμφωνα με το δημοσιογράφο, Θεοδόση Πάνου τα περιστατικά χρονολογούνται από το 2002, όταν ο αστυνομικός είχε εμπλακεί σε ξυλοδαρμούς και φραστικές επιθέσεις.

Συγκεκριμένα:

2002: Φραστικό επεισόδιο και ξυλοδαρμός οδηγού ταξί. Πρόστιμο 150 ευρώ

2002: Ξυλοδαρμός 17χρονου επειδή δεν είχε πληρώσει εισιτήριο στο λεωφορείο. Κατέληξαν στο δικαστήριο έπειτα από μήνυση εις βάρος του.

2003: Επεισόδιο με ξυλοδαρμό πολιτών στα πλαίσια της υπηρεσίας. Αργία 4 μηνών και διαθεσιμότητα για 1 χρόνο

2008: Καβγά με συνάδελφό του εντός υπηρεσίας τον οποίο ξυλοκόπησε. Του επιβλήθηκε πρόστιμο.

13/1/ 2024: Έρευνα για ενδοοικογενειακή βία

18/11/2024: Καταδίκη για ενδοοικογενειακή απειλή. Ποινή 12 μήνες με έφεση

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αστυνομικός αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία εντοπίστηκαν και μετά τα περιστατικά και την καταγγελία της 35χρονης συζύγου του. Μάλιστα, είχε βγει σε διαθεσιμότητα από το σώμα, του είχε αφαιρεθεί το υπηρεσιακό όπλο.

Το ερώτημα ωστόσο που παραμένει είναι πώς ο 45χρονος παρά το βίαιο παρελθόν του συνέχιζε να εργάζεται ως αστυνομικός στη Βουλή.

«Φοβόμουν για τη ζωή μου και τα παιδιά μου»

Μιλώντας αποκλειστικά στο skai.gr, o δικηγόρος της 35χρονης και των παιδιών περιέγραψε το σπίτι του τρόμου στο οποίο ζούσε η οικογένεια του 45χρονου.

Απειλούσε ότι θα τους σκοτώσει όταν δεν έκαναν τις ανωμαλίες που τους ζητούσε, τους ξυλοκοπούσε με γκλοπ, τους έδενε με χειροπέδες και έσβηνε τσιγάρα στην πλάτη τους όπως περιγράφει ο κ. Γιάννης Μπαρκαγιάννης.

«Είχε δημιουργήσει τρόμο και φόβο σε όλους ότι είναι άτρωτος και κανέναν δεν μπορεί να τα βάλει μαζί του γιατί έχει άκρες και πολλούς γνωστούς» αναφέρει.

Η γυναίκα βρήκε τελικά το θάρρος να τον καταγγείλει μετά από δικαστική απόφαση να απομακρυνθεί από το σπίτι, «όταν ζητήσαμε να μπει σε ψυχιατρική κλινική να εξεταστεί» όπως αναφέρει.

Τότε η 35χρονή, η οποία διανύει την 6η κατά σειρά εγκυμοσύνη της και βρίσκεται και σε προχωρημένο μήνα κύησης, ένιωσε την ασφάλεια να πάει στον δικηγόρο και να αποκαλύψει το μαρτύριο που ζούσε και αμέσως πήγαν στον Ανηλίκων στη ΓΑΔΑ για να καταγγείλουν αυτά τα ακραία, απάνθρωπα περιστατικά

«Ο άνθρωπος αυτός είναι ακραία χειριστικός και επικίνδυνος» είπε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση γιατί τόσο καιρό η γυναίκα δεν είχε μιλήσει, είπε ότι «από το ξύλο και την ψυχολογική βία είχε χάσει την προσωπικότητά της είχε καταντήσει ένα άβουλο ον».

«Ζούσαμε έναν Γολγοθά αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν είχα αναφέρει σε κανέναν το παραμικρό. Ήμουν μόνη μου σε όλο αυτό, με είχε αποκόψει από συγγενείς και φίλους» φέρεται να δήλωσε στους συναδέλφους της η 35χρονη σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής.

«Φοβόμουν για τη ζωή μου και τα παιδιά μου, αν μιλούσα δεν ξέρω που θα έφτανε. Με απειλούσε και εμένα και τα παιδιά πως θα μας σκότωνε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μαρτύριο έχουμε περάσει. Χαίρομαι που τελείωσε, που τα παιδιά μου είναι ασφαλή» δήλωσε η γυναίκα -- στους συναδέλφους της.

Όταν ρωτήθηκε γιατί συνέχιζε να κάνει παιδιά μέσα σε αυτό το άρρωστο οικογενειακό περιβάλλον, φέρεται να είπε πως η περίοδος που ήταν έγκυος ήταν η μόνη περίοδος που δεν την έβαζε να κάνει τα ανατριχιαστικά πράγματα.

Τα παιδιά έχουν μιλήσει παρουσία παιδοψυχολόγου (δεν είναι ακριβώς κατάθεση λόγω της περίπτωσης) και, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχουν επιβεβαιώσει την μητέρα. «Κλειδί» αποτελεί ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, ο οποίος έχει τις περισσότερες και εντονότερες εικόνες και μνήμες από τις ασελγείς πράξεις του πατέρα. Μάλιστα πριν από τέσσερα χρόνια, ο 14χρονος είχε πέσει από το μπαλκόνι του 3ου ορόφου του σπιτιού και σώθηκε επειδή προσγειώθηκε σε τέντα του πρώτου. Οι αρχές αναμένεται να ερευνήσουν το περιστατικό για το αν πρόκειται για ατύχημα ή για απόπειρα αυτοκτονίας.

