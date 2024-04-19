Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε δώμα τριώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Μακρυγιάννη, στην περιοχή της Άνω Ηλιούπολης.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σημειώνεται πως οι πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από μακριά.

