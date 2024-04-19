Λογαριασμός
Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στη δυτική Θεσσαλονίκη

φωτιά

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε δώμα τριώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Μακρυγιάννη, στην περιοχή της Άνω Ηλιούπολης.

φωτια

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σημειώνεται πως οι πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από μακριά.

