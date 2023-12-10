Πύργος: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 32χρονος μετά την καταγγελία για βιασμό – Μαραθώνια η απολογία του

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στην Ανακρίτρια Ηλειας ο 32χρονος που κατηγορήθηκε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 23χρονης στον Πύργο.

Μετά από μια ανακριτική διαδικασία που κράτησε περισσότερο από 8 ώρες, Ανακρίτρια και Αντεισαγελλέας αποφάσισαν να επιβάλλουν σε βάρος του 32χρονου κατηγορούμενου περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, στον 32χρονο επιβλήθηκε η παρουσία μια φορά στο Α.Τ. της περιοχής του και του απαγορεύτηκε η έξοδός του από τη χώρα καθώς και οποιαδήποτε προσέγγιση ή επικοινωνία με την καταγγέλλουσα, αλλά και χρηματική εγγύηση ύψους 2.000 ευρώ.

