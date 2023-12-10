Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πύργος: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 32χρονος μετά την καταγγελία για βιασμό – Μαραθώνια η απολογία του

 Η ανακριτική διαδικασία κράτησε περισσότερο από 8 ώρες

32χρονος Πύργος

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στην Ανακρίτρια Ηλειας ο 32χρονος που κατηγορήθηκε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 23χρονης στον Πύργο.

Μετά από μια ανακριτική διαδικασία που κράτησε περισσότερο από 8 ώρες, Ανακρίτρια και Αντεισαγελλέας αποφάσισαν να επιβάλλουν σε βάρος του 32χρονου κατηγορούμενου περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, στον 32χρονο επιβλήθηκε η παρουσία μια φορά στο Α.Τ. της περιοχής του και του απαγορεύτηκε η έξοδός του από τη χώρα καθώς και οποιαδήποτε προσέγγιση ή επικοινωνία με την καταγγέλλουσα, αλλά και χρηματική εγγύηση ύψους 2.000 ευρώ. 

Πηγή: patrisnews.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πύργος Καταγγελία Καταγγελία βιασμού
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark