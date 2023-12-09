Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα είναι πλέον ο 32χρονος που καταγγέλθηκε από την 23χρονη σύντροφό του για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στον Πύργο.Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς» ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας Διαμαντής Φλωρίδης, αξιολογώντας το προανακριτικό υλικό, άσκησε σε βάρος του φερόμενου ως δράστη ποινική δίωξη για τα αδικήματα του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, της εκδικητικής πορνογραφίας, της παράνομης βίας, αλλά και πρόκληση σωματικών βλαβών και εξύβριση σε βάρος του θύματος.

Ο κατηγορούμενος, που προσήχθη στο Δικαστικό Μέγαρο Πύργου χθες νωρίς το πρωί κάτω από άκρα μυστικότητα, ζήτησε και έλαβε προθεσμία από την Ανακρίτρια Ηλείας, συνοδευόμενος από τον συνήγορο υπεράσπισης του δικηγόρο Αμαλιάδας Αναστάσιο Μπακόπουλο και θα απολογηθεί σήμερα το μεσημέρι για τις κακουργηματικές αλλά και τις πλημμεληματικές πράξεις που του αποδόθηκαν από τον κ. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών.

Καταλυτικό ρόλο στην στοιχειοθέτηση της σοβαρής κατηγορίας και την κίνηση της ποινικής δίωξης από την εισαγγελική αρχή, που αφορά και την εκδικητική πορνογραφία φαίνεται πως είχε και το βίντεο που κατηγορείται ότι έβγαλε ο κατηγορούμενος στο σπίτι του τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης κατά τη στιγμή της διερευνώμενης σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος της νεαρής γυναίκας, το έστειλε σε στενό συγγενικό πρόσωπο και σε φίλο του και βρέθηκε στο κατασχεμένο κινητό του τηλέφωνο.

Μάλιστα, οι πληροφορίες της εφ. «Πατρίς» αναφέρουν ότι για το λόγο αυτό οι δικηγόροι Ηλείας κ.κ. Θοδωρής Αντωνόπουλος και Γιάννης Γεωργουλόπουλος, που χθες κατέθεσαν αίτημα προς υποστήριξη της κατηγορίας, έχουν ζητήσει και την κατάσχεση των κινητών των ατόμων που φαίνεται πως είχε ως αποστολείς το εν λόγω βίντεο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, κατατέθηκε αίτημα για τη διερεύνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή του κατηγορούμενου. Παράλληλα οι κ.κ. Αντωνόπουλος και Γεωργουλόπουλος προσκόμισαν το δικό τους αποδεικτικό υλικό, καθώς και μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που είχε εκδοθεί σε βάρος του κατηγορούμενου, βάσει της οποίας απαγορεύεται να πλησιάσει τη φοιτήτρια που είχε κακοποιήσει στον Πύργο τον Αύγουστο του 2020, στην οποία είχε προκαλέσει επίσης σωματικές βλάβες με αιχμηρά αντικείμενα, έχοντας κατηγορηθεί για την πράξη αυτή.

Η υπόθεση της 23χρονης έλαβε μεγάλες διαστάσεις και αξίζει να σημειωθεί ότι και ο πατέρας της φοιτήτριας που είχε κακοποιηθεί το 2020 γνωστοποίησε την πρόθεσή του να μεταβεί στον Πύργο από την Κρήτη, όπου διαμένει, και να καταθέσει στις αρχές κατά του 32χρονου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.