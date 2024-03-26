Λογαριασμός
Πυρά Πλεύρη κατά της ηγεσίας του στρατού για την παρέλαση του Στέφανου Κασσελάκη

Ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη στην οποία σχολιάζει τη συμμετοχή Κασσελάκη στο άγημα

Πλεύρης

Πυρά κατά της ηγεσίας του στρατού εξαπέλυσε ο βουλευτής της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης, για το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, επελέγη να συμμετάσχει στο άγημα στην χθεσινή παρέλαση.

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη.

Πηγή: skai.gr

TAGS: παρέλαση Θάνος Πλεύρης Στέφανος Κασσελάκης
