Πυρά κατά της ηγεσίας του στρατού εξαπέλυσε ο βουλευτής της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης, για το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, επελέγη να συμμετάσχει στο άγημα στην χθεσινή παρέλαση.

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Κασσελακης έχασε το βήμα στην παρέλαση.Το πρόβλημα είναι ότι η ηγεσία τ στρατού επέλεξε,κατά τρόπο προσβλητικό για τους στρατεύσιμους που υπηρετούν κανονική θητεία,να συμμετέχει στο άγημα οπλίτης που παρουσιάστηκε πριν 10 μέρες κ απολύεται σε 10 μέρες. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) March 25, 2024

Πηγή: skai.gr

