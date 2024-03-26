Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά χθες το απόγευμα σε μπαρ στην οδό Αχαρνών στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν τις 20.00 το απόγευμα 2 άνδρες μπήκαν στο μπαρ και ένας εκ των δύο πυροβόλησε 2 φορές.

Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ οι δράστες στην συνέχεια διέφυγαν με τζιπ. Στο σημείο βρέθηκαν 2 κάλυκες.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τους.



Πηγή: skai.gr

