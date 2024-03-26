Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Ποιοι πληρώνονται μέχρι τις 29 Μαρτίου

Συνολικά 2.355.609.601 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.198.881 δικαιούχους, από τις 26 έως τις 29 Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνει στις 26 Μαρτίου η πληρωμή κύριων και επικουρικών Συντάξεων μηνός Μαρτίου 2024 και θα καταβληθούν 1.132.480.259 ευρώ σε 2.375.668 δικαιούχους.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνει στις 28 Μαρτίου η πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Μαρτίου 2024 και θα καταβληθούν 1.136.829.342 ευρώ σε 1.740.028 δικαιούχους. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνει στις 28 Μαρτίου η πληρωμή προκαταβολών συνταξιούχων Ν. 4778/21 μηνός Μαρτίου 2024 και θα καταβληθούν 5.500.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους.

Από τις 26 έως τις 28 Μαρτίου 2024, θα καταβληθούν 20.800.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

20 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

16 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

3 εκατ. ευρώ σε 100 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα,

11 εκατ. ευρώ σε 135 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου» και

10 εκατ. ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: skai.gr

